5,000 وون كوري جنوبي إلى فورنت مجري

حوّل KRW إلى HUF بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.2239 HUF

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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى HUF،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى HUF متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى HUF اليوم

KRWHUF
1000 KRW224 HUF
2000 KRW448 HUF
5000 KRW1,119 HUF
10000 KRW2,239 HUF
20000 KRW4,478 HUF
30000 KRW6,716 HUF
40000 KRW8,955 HUF
50000 KRW11,194 HUF
60000 KRW13,433 HUF
45000000 KRW10,074,690 HUF
75000000 KRW16,791,150 HUF
78000000 KRW17,462,796 HUF
100000000 KRW22,388,200 HUF
330000000 KRW73,881,060 HUF
500000000 KRW111,941,000 HUF
1800000000 KRW402,987,600 HUF
1900000000 KRW425,375,800 HUF
10000000000 KRW2,238,820,000 HUF
15200000000 KRW3,403,006,400 HUF
36100000000 KRW8,082,140,200 HUF
45600000000 KRW10,209,019,200 HUF
HUFKRW
2000 HUF8,933 KRW
5000 HUF22,333 KRW
10000 HUF44,666 KRW
15000 HUF66,999 KRW
20000 HUF89,333 KRW
30000 HUF133,999 KRW
40000 HUF178,665 KRW
50000 HUF223,332 KRW
60000 HUF267,998 KRW
100000 HUF446,663 KRW
150000 HUF669,995 KRW
200000 HUF893,326 KRW

الأسئلة الشائعة