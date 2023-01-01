وون كوري جنوبي إلى أوقية موريتانية

تحويل KRW إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٢٨٫٤٠ mru

1.00000 KRW = 0.02840 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 17:51 UTC
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KRW إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066988.69621.436421.6590.9634518.2911
1GBP1.1535411.23065102.3091.656891.913621.1113721.0985
1USD0.93730.812579183.13451.346351.554970.9030517.1442
1INR0.01127440.009774270.012028710.01619480.01870420.01086250.206222

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Mauritanian Ouguiya
1 KRW0.02840 MRU
5 KRW0.14197 MRU
10 KRW0.28395 MRU
20 KRW0.56790 MRU
50 KRW1.41975 MRU
100 KRW2.83950 MRU
250 KRW7.09875 MRU
500 KRW14.19750 MRU
1000 KRW28.39500 MRU
2000 KRW56.79000 MRU
5000 KRW141.97500 MRU
10000 KRW283.95000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / وون كوريا الجنوبية
1 MRU35.21750 KRW
5 MRU176.08750 KRW
10 MRU352.17500 KRW
20 MRU704.35000 KRW
50 MRU1760.87500 KRW
100 MRU3521.75000 KRW
250 MRU8804.37500 KRW
500 MRU17608.75000 KRW
1000 MRU35217.50000 KRW
2000 MRU70435.00000 KRW
5000 MRU176087.50000 KRW
10000 MRU352175.00000 KRW