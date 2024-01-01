ألف أوقية موريتانية إلى وون كوري جنوبي

تحويل MRU إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mru
33,415 krw

1.00000 MRU = 33.41530 KRW

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / وون كوريا الجنوبية
1 MRU33.41530 KRW
5 MRU167.07650 KRW
10 MRU334.15300 KRW
20 MRU668.30600 KRW
50 MRU1670.76500 KRW
100 MRU3341.53000 KRW
250 MRU8353.82500 KRW
500 MRU16707.65000 KRW
1000 MRU33415.30000 KRW
2000 MRU66830.60000 KRW
5000 MRU167076.50000 KRW
10000 MRU334153.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Mauritanian Ouguiya
1 KRW0.02993 MRU
5 KRW0.14963 MRU
10 KRW0.29926 MRU
20 KRW0.59853 MRU
50 KRW1.49632 MRU
100 KRW2.99264 MRU
250 KRW7.48160 MRU
500 KRW14.96320 MRU
1000 KRW29.92640 MRU
2000 KRW59.85280 MRU
5000 KRW149.63200 MRU
10000 KRW299.26400 MRU