وون كوري جنوبي إلى ريال كمبودي

تحويل KRW إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٣٬٠٧١٫١٩ khr

1.00000 KRW = 3.07119 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:49 UTC
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KRW إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066688.67131.436231.658790.963318.2837
1GBP1.1535411.2304102.2891.65681.913531.111221.0915
1USD0.937550.812744183.13451.346551.555210.9031517.142
1INR0.01127760.009776250.012028710.01619720.01870720.01086370.206196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / ريال كمبوديا
1 KRW3.07119 KHR
5 KRW15.35595 KHR
10 KRW30.71190 KHR
20 KRW61.42380 KHR
50 KRW153.55950 KHR
100 KRW307.11900 KHR
250 KRW767.79750 KHR
500 KRW1535.59500 KHR
1000 KRW3071.19000 KHR
2000 KRW6142.38000 KHR
5000 KRW15355.95000 KHR
10000 KRW30711.90000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / وون كوريا الجنوبية
1 KHR0.32561 KRW
5 KHR1.62803 KRW
10 KHR3.25606 KRW
20 KHR6.51212 KRW
50 KHR16.28030 KRW
100 KHR32.56060 KRW
250 KHR81.40150 KRW
500 KHR162.80300 KRW
1000 KHR325.60600 KRW
2000 KHR651.21200 KRW
5000 KHR1628.03000 KRW
10000 KHR3256.06000 KRW