10 ريال كمبودي إلى وون كوري جنوبي

تحويل KHR إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٠ khr
٣ krw

1.00000 KHR = 0.32723 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 06:48
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KHR إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.37131.582650.94497.3173523.267783.14150.822301
1CAD0.72923511.154130.6890635.3360716.967860.62970.599651
1AUD0.631850.86645610.5970424.6234714.701752.5330.519571
1EUR1.05831.451251.6749217.7439524.624587.98860.8702

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

KHR إلى USD

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KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / وون كوريا الجنوبية
1 KHR0.32723 KRW
5 KHR1.63613 KRW
10 KHR3.27226 KRW
20 KHR6.54452 KRW
50 KHR16.36130 KRW
100 KHR32.72260 KRW
250 KHR81.80650 KRW
500 KHR163.61300 KRW
1000 KHR327.22600 KRW
2000 KHR654.45200 KRW
5000 KHR1636.13000 KRW
10000 KHR3272.26000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / ريال كمبوديا
1 KRW3.05599 KHR
5 KRW15.27995 KHR
10 KRW30.55990 KHR
20 KRW61.11980 KHR
50 KRW152.79950 KHR
100 KRW305.59900 KHR
250 KRW763.99750 KHR
500 KRW1527.99500 KHR
1000 KRW3055.99000 KHR
2000 KRW6111.98000 KHR
5000 KRW15279.95000 KHR
10000 KRW30559.90000 KHR