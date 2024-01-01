История обменного курса евро–новозеландские доллары

Обменный курс евро/новозеландские доллары сейчас составляет 1,797, отражая изменение в размере -0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.053% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/новозеландские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,803, и минимумом, равным 1,778, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.235% уменьшение стоимости.