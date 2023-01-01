Сингапурские доллары в гернсийские фунты

Сконвертируйте SGD в GGP по реальному обменному курсу

1000 sgd
592.66 ggp

1.00000 SGD = 0.59266 GGP

Среднерыночный курс в 10:29
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Логотип TrustpilotРейтинг Trustpilot

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86821.094991.32731.494811.66070.964718.6967
1 GBP1.1518111.2611105.191.721721.912791.1111521.5348
1 USD0.913350.792959183.41151.365251.516760.881117.0762
1 INR0.01094960.009506590.011988810.01636760.01818410.01056330.204722

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в гернсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и GGP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в GGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для сингапурский доллар

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

Change Converter source currency

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
phones

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Сингапурский доллар / Гернсийский фунт
1 SGD0.59266 GGP
5 SGD2.96328 GGP
10 SGD5.92656 GGP
20 SGD11.85312 GGP
50 SGD29.63280 GGP
100 SGD59.26560 GGP
250 SGD148.16400 GGP
500 SGD296.32800 GGP
1000 SGD592.65600 GGP
2000 SGD1185.31200 GGP
5000 SGD2963.28000 GGP
10000 SGD5926.56000 GGP
Обменные курсы Гернсийский фунт / Сингапурский доллар
1 GGP1.68732 SGD
5 GGP8.43660 SGD
10 GGP16.87320 SGD
20 GGP33.74640 SGD
50 GGP84.36600 SGD
100 GGP168.73200 SGD
250 GGP421.83000 SGD
500 GGP843.66000 SGD
1000 GGP1687.32000 SGD
2000 GGP3374.64000 SGD
5000 GGP8436.60000 SGD
10000 GGP16873.20000 SGD