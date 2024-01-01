История обменного курса чешская крона–южно-корейские воны

Обменный курс чешские кроны/южно-корейские воны сейчас составляет 59,295, отражая изменение в размере 0.040% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.471% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 59,572, и минимумом, равным 58,872, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.602%.