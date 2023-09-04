10 ريال برازيلي إلى بيزو مكسيكي

تحويل BRL إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

10 brl
34.48 mxn

1.00000 BRL = 3.44840 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 1:19 UTC
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BRL إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077989.10891.465411.668830.9540518.3911
1GBP1.1686311.2597104.1381.712561.95031.1149421.493
1USD0.927750.79384182.6691.35951.548230.885117.062
1INR0.01122220.009602630.012096410.01644510.0187280.01070660.206389

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Mexican Peso
1 BRL3.44840 MXN
5 BRL17.24200 MXN
10 BRL34.48400 MXN
20 BRL68.96800 MXN
50 BRL172.42000 MXN
100 BRL344.84000 MXN
250 BRL862.10000 MXN
500 BRL1724.20000 MXN
1000 BRL3448.40000 MXN
2000 BRL6896.80000 MXN
5000 BRL17242.00000 MXN
10000 BRL34484.00000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / الريال البرازيلي
1 MXN0.28999 BRL
5 MXN1.44995 BRL
10 MXN2.89989 BRL
20 MXN5.79978 BRL
50 MXN14.49945 BRL
100 MXN28.99890 BRL
250 MXN72.49725 BRL
500 MXN144.99450 BRL
1000 MXN289.98900 BRL
2000 MXN579.97800 BRL
5000 MXN1449.94500 BRL
10000 MXN2899.89000 BRL