10 آلاف بيزو مكسيكي إلى ريال برازيلي

تحويل MXN إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

10,000 mxn
2,978.24 brl

1.000 MXN = 0.2978 BRL

Mid-market exchange rate at 02:27
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD1٠٫٩١٥١٫٣٤٧٨٣٫٠٥٩٠٫٧٨١٠٫٨٨٥١٫٥١١٤٫٩٦٧
1 EUR١٫٠٩٣1١٫٤٧٣٩٠٫٨٢١٠٫٨٥٤٠٫٩٦٧١٫٦٥٣٥٫٤٣١
1 CAD٠٫٧٤٢٠٫٦٧٩1٦١٫٦٦٥٠٫٥٨٠٫٦٥٧١٫١٢٢٣٫٦٨٨
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١٠٫٠١٦1٠٫٠٠٩٠٫٠١١٠٫٠١٨٠٫٠٦

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / الريال البرازيلي
1 MXN٠٫٢٩٧٨٢ BRL
5 MXN١٫٤٨٩١٢ BRL
10 MXN٢٫٩٧٨٢٤ BRL
20 MXN٥٫٩٥٦٤٨ BRL
50 MXN١٤٫٨٩١٢٠ BRL
100 MXN٢٩٫٧٨٢٤٠ BRL
250 MXN٧٤٫٤٥٦٠٠ BRL
500 MXN١٤٨٫٩١٢٠٠ BRL
1000 MXN٢٩٧٫٨٢٤٠٠ BRL
2000 MXN٥٩٥٫٦٤٨٠٠ BRL
5000 MXN١٬٤٨٩٫١٢٠٠٠ BRL
10000 MXN٢٬٩٧٨٫٢٤٠٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Mexican Peso
1 BRL٣٫٣٥٧٦٩ MXN
5 BRL١٦٫٧٨٨٤٥ MXN
10 BRL٣٣٫٥٧٦٩٠ MXN
20 BRL٦٧٫١٥٣٨٠ MXN
50 BRL١٦٧٫٨٨٤٥٠ MXN
100 BRL٣٣٥٫٧٦٩٠٠ MXN
250 BRL٨٣٩٫٤٢٢٥٠ MXN
500 BRL١٬٦٧٨٫٨٤٥٠٠ MXN
1000 BRL٣٬٣٥٧٫٦٩٠٠٠ MXN
2000 BRL٦٬٧١٥٫٣٨٠٠٠ MXN
5000 BRL١٦٬٧٨٨٫٤٥٠٠٠ MXN
10000 BRL٣٣٬٥٧٦٫٩٠٠٠٠ MXN