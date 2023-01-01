ألف بيزو مكسيكي إلى ريال برازيلي

تحويل MXN إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٢٨١٫٣٤ brl

1.00000 MXN = 0.28134 BRL

Mid-market exchange rate at 12:43
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.927651.3577583.3990.7953230.874951.514234.90465
1 EUR1.07811.4636589.90410.85740.94321.632345.28721
1 CAD0.7365130.683221161.42440.5857660.6444121.115253.61234
1 INR0.01199060.0111230.016280210.009536370.01049110.01815650.0588095

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / الريال البرازيلي
1 MXN0.28134 BRL
5 MXN1.40672 BRL
10 MXN2.81344 BRL
20 MXN5.62688 BRL
50 MXN14.06720 BRL
100 MXN28.13440 BRL
250 MXN70.33600 BRL
500 MXN140.67200 BRL
1000 MXN281.34400 BRL
2000 MXN562.68800 BRL
5000 MXN1406.72000 BRL
10000 MXN2813.44000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Mexican Peso
1 BRL3.55436 MXN
5 BRL17.77180 MXN
10 BRL35.54360 MXN
20 BRL71.08720 MXN
50 BRL177.71800 MXN
100 BRL355.43600 MXN
250 BRL888.59000 MXN
500 BRL1777.18000 MXN
1000 BRL3554.36000 MXN
2000 BRL7108.72000 MXN
5000 BRL17771.80000 MXN
10000 BRL35543.60000 MXN