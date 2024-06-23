20 دولار أمريكي إلى بيزو مكسيكي

تحويل USD إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

20 usd
362.35 mxn

$1.000 USD = Mex$18.12 MXN

Mid-market exchange rate at 00:19
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.6311.9130.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6920.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.1260.983116.67910.6830.5775.29913.222

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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USD إلى MXN

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Mexican Peso
1 USD١٨٫١١٧٥٠ MXN
5 USD٩٠٫٥٨٧٥٠ MXN
10 USD١٨١٫١٧٥٠٠ MXN
20 USD٣٦٢٫٣٥٠٠٠ MXN
50 USD٩٠٥٫٨٧٥٠٠ MXN
100 USD١٬٨١١٫٧٥٠٠٠ MXN
250 USD٤٬٥٢٩٫٣٧٥٠٠ MXN
500 USD٩٬٠٥٨٫٧٥٠٠٠ MXN
1000 USD١٨٬١١٧٫٥٠٠٠٠ MXN
2000 USD٣٦٬٢٣٥٫٠٠٠٠٠ MXN
5000 USD٩٠٬٥٨٧٫٥٠٠٠٠ MXN
10000 USD١٨١٬١٧٥٫٠٠٠٠٠ MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / دولار أمريكي
1 MXN٠٫٠٥٥٢٠ USD
5 MXN٠٫٢٧٥٩٨ USD
10 MXN٠٫٥٥١٩٥ USD
20 MXN١٫١٠٣٩١ USD
50 MXN٢٫٧٥٩٧٧ USD
100 MXN٥٫٥١٩٥٤ USD
250 MXN١٣٫٧٩٨٨٥ USD
500 MXN٢٧٫٥٩٧٧٠ USD
1000 MXN٥٥٫١٩٥٤٠ USD
2000 MXN١١٠٫٣٩٠٨٠ USD
5000 MXN٢٧٥٫٩٧٧٠٠ USD
10000 MXN٥٥١٫٩٥٤٠٠ USD