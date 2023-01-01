20 درهم إماراتي إلى جنيه مصري

تحويل AED إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

20 aed
168.29 egp

1.00000 AED = 8.41435 EGP

Mid-market exchange rate at 16:25
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.075189.71461.461871.635510.947418.6733
1 GBP1.1657711.2533104.5851.704171.906591.1044521.7684
1 USD0.930150.797894183.44771.359751.521260.881217.3689
1 INR0.01114650.00956160.011983610.01629460.01823010.01055990.208141

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / جنيه مصري
1 AED8.41435 EGP
5 AED42.07175 EGP
10 AED84.14350 EGP
20 AED168.28700 EGP
50 AED420.71750 EGP
100 AED841.43500 EGP
250 AED2103.58750 EGP
500 AED4207.17500 EGP
1000 AED8414.35000 EGP
2000 AED16828.70000 EGP
5000 AED42071.75000 EGP
10000 AED84143.50000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 EGP0.11885 AED
5 EGP0.59423 AED
10 EGP1.18845 AED
20 EGP2.37690 AED
50 EGP5.94225 AED
100 EGP11.88450 AED
250 EGP29.71125 AED
500 EGP59.42250 AED
1000 EGP118.84500 AED
2000 EGP237.69000 AED
5000 EGP594.22500 AED
10000 EGP1188.45000 AED