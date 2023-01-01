1 درهم إماراتي إلى جنيه مصري

تحويل AED إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١ aed
٨٫٤١ egp

1.00000 AED = 8.41446 EGP

Mid-market exchange rate at 16:24
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.075289.72091.461951.635780.947518.6844
1 GBP1.1657711.2534104.5911.704251.906891.1045721.7811
1 USD0.930050.79783183.44581.35971.521380.881217.3776
1 INR0.01114570.009561060.011983810.01629440.01823190.01056010.20825

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / جنيه مصري
1 AED8.41446 EGP
5 AED42.07230 EGP
10 AED84.14460 EGP
20 AED168.28920 EGP
50 AED420.72300 EGP
100 AED841.44600 EGP
250 AED2103.61500 EGP
500 AED4207.23000 EGP
1000 AED8414.46000 EGP
2000 AED16828.92000 EGP
5000 AED42072.30000 EGP
10000 AED84144.60000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 EGP0.11884 AED
5 EGP0.59422 AED
10 EGP1.18843 AED
20 EGP2.37686 AED
50 EGP5.94215 AED
100 EGP11.88430 AED
250 EGP29.71075 AED
500 EGP59.42150 AED
1000 EGP118.84300 AED
2000 EGP237.68600 AED
5000 EGP594.21500 AED
10000 EGP1188.43000 AED