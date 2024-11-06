История обменного курса египетский фунт–австралийские доллары

Обменный курс египетских фунта/австралийские доллары сейчас составляет 0,031, отражая изменение в размере -0.082% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.097% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/австралийские доллары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,031, и минимумом, равным 0,030, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.727%.