20 Türk lirasından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile TRY → EGP çevirin

20 try
29,40 egp

1,000 TRY = 1,470 EGP

01:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9390,803277,883,5181,3773,67247,561
1 EUR1,06410,855295,70488,9011,4663,90950,626
1 GBP1,2451,1691345,819103,9681,7144,57259,206
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,171

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Mısır Lirası
1 TRY1,46985 EGP
5 TRY7,34925 EGP
10 TRY14,69850 EGP
20 TRY29,39700 EGP
50 TRY73,49250 EGP
100 TRY146,98500 EGP
250 TRY367,46250 EGP
500 TRY734,92500 EGP
1000 TRY1.469,85000 EGP
2000 TRY2.939,70000 EGP
5000 TRY7.349,25000 EGP
10000 TRY14.698,50000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Türk Lirası
1 EGP0,68034 TRY
5 EGP3,40172 TRY
10 EGP6,80344 TRY
20 EGP13,60688 TRY
50 EGP34,01720 TRY
100 EGP68,03440 TRY
250 EGP170,08600 TRY
500 EGP340,17200 TRY
1000 EGP680,34400 TRY
2000 EGP1.360,68800 TRY
5000 EGP3.401,72000 TRY
10000 EGP6.803,44000 TRY