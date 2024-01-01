5 Mısır lirasından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile EGP → TRY çevirin

1,000E£ EGP = 0,6980TL TRY

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → TRY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TRY
1 EGP → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,70490,7090
Düşük0,69470,6921
Ortalama0,70070,7021
Değişim-0.84%0.85%
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1 EGP → TRY istatistikleri

EGP → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7049, en düşük 0,6947 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7007 oldu. EGP → TRY kurundaki değişiklik -0.84 değerindeydi.

EGP → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7090, en düşük 0,6921 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7021 oldu. EGP → TRY kurundaki değişiklik 0.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - TRY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Türk Lirası
1 EGP0,69798 TRY
5 EGP3,48992 TRY
10 EGP6,97983 TRY
20 EGP13,95966 TRY
50 EGP34,89915 TRY
100 EGP69,79830 TRY
250 EGP174,49575 TRY
500 EGP348,99150 TRY
1000 EGP697,98300 TRY
2000 EGP1.395,96600 TRY
5000 EGP3.489,91500 TRY
10000 EGP6.979,83000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Mısır Lirası
1 TRY1,43270 EGP
5 TRY7,16350 EGP
10 TRY14,32700 EGP
20 TRY28,65400 EGP
50 TRY71,63500 EGP
100 TRY143,27000 EGP
250 TRY358,17500 EGP
500 TRY716,35000 EGP
1000 TRY1.432,70000 EGP
2000 TRY2.865,40000 EGP
5000 TRY7.163,50000 EGP
10000 TRY14.327,00000 EGP