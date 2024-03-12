5,000 ليرة تركية إلى جنيه مصري

تحويل TRY إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

5,000 try
7,613 egp

1.000 TRY = 1.523 EGP

Mid-market exchange rate at 13:10
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩١٩٠٫٣٥٥١٫٤٧٤١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٩
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٧١٠٥٫٧٣٣١٫٧٢٤١٫٩٣٥١٫١٢٢٢١٫٤٩٦
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٨٨١٫٣٥١٫٥١٥٠٫٨٧٨١٦٫٨٣١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / جنيه مصري
1 TRY١٫٥٢٢٦٠ EGP
5 TRY٧٫٦١٣٠٠ EGP
10 TRY١٥٫٢٢٦٠٠ EGP
20 TRY٣٠٫٤٥٢٠٠ EGP
50 TRY٧٦٫١٣٠٠٠ EGP
100 TRY١٥٢٫٢٦٠٠٠ EGP
250 TRY٣٨٠٫٦٥٠٠٠ EGP
500 TRY٧٦١٫٣٠٠٠٠ EGP
1000 TRY١٬٥٢٢٫٦٠٠٠٠ EGP
2000 TRY٣٬٠٤٥٫٢٠٠٠٠ EGP
5000 TRY٧٬٦١٣٫٠٠٠٠٠ EGP
10000 TRY١٥٬٢٢٦٫٠٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / ليرة تركية
1 EGP٠٫٦٥٦٧٧ TRY
5 EGP٣٫٢٨٣٨٧ TRY
10 EGP٦٫٥٦٧٧٣ TRY
20 EGP١٣٫١٣٥٤٦ TRY
50 EGP٣٢٫٨٣٨٦٥ TRY
100 EGP٦٥٫٦٧٧٣٠ TRY
250 EGP١٦٤٫١٩٣٢٥ TRY
500 EGP٣٢٨٫٣٨٦٥٠ TRY
1000 EGP٦٥٦٫٧٧٣٠٠ TRY
2000 EGP١٬٣١٣٫٥٤٦٠٠ TRY
5000 EGP٣٬٢٨٣٫٨٦٥٠٠ TRY
10000 EGP٦٬٥٦٧٫٧٣٠٠٠ TRY