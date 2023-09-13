1 чешская крона в тайские баты

Сконвертируйте CZK в THB по реальному обменному курсу

1 czk
1.56 thb

1.00000 CZK = 1.56072 THB

Среднерыночный курс в 13:39 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса CZK к THB

1 мин. назад 1 CZK → 0 THB
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.858251.067888.70911.443081.654610.954518.2797
1GBP1.1651611.24435103.3761.681681.928181.1121521.302
1USD0.93650.803632183.07651.351451.549550.893917.119
1INR0.01127280.00967340.012037110.01626750.0186520.010760.206063

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из из чешских крон в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Чешская крона / Тайский бат
1 CZK1.56072 THB
5 CZK7.80360 THB
10 CZK15.60720 THB
20 CZK31.21440 THB
50 CZK78.03600 THB
100 CZK156.07200 THB
250 CZK390.18000 THB
500 CZK780.36000 THB
1000 CZK1560.72000 THB
2000 CZK3121.44000 THB
5000 CZK7803.60000 THB
10000 CZK15607.20000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Чешская крона
1 THB0.64073 CZK
5 THB3.20364 CZK
10 THB6.40728 CZK
20 THB12.81456 CZK
50 THB32.03640 CZK
100 THB64.07280 CZK
250 THB160.18200 CZK
500 THB320.36400 CZK
1000 THB640.72800 CZK
2000 THB1281.45600 CZK
5000 THB3203.64000 CZK
10000 THB6407.28000 CZK