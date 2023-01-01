Филиппинские песо в доллары каймановых островов

Сконвертируйте PHP в KYD по реальному обменному курсу

1000 php
14.65 kyd

1.00000 PHP = 0.01465 KYD

Среднерыночный курс в 3:55 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса PHP к KYD

1 мин. назад 1 PHP → 0 KYD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860551.074789.11841.457671.678040.958618.5322
1GBP1.1620511.24885103.561.693881.949961.1139421.5353
1USD0.93050.800737182.9241.356351.56140.89217.2441
1INR0.0112210.009656270.012059210.01635650.01882930.01075680.207951

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в доллары каймановых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и KYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в KYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for филиппинское песо

PHP в USD

PHP в CAD

PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

PHP в CNY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Филиппинский песо / Доллар Каймановых островов
1 PHP0.01465 KYD
5 PHP0.07326 KYD
10 PHP0.14652 KYD
20 PHP0.29305 KYD
50 PHP0.73262 KYD
100 PHP1.46524 KYD
250 PHP3.66310 KYD
500 PHP7.32620 KYD
1000 PHP14.65240 KYD
2000 PHP29.30480 KYD
5000 PHP73.26200 KYD
10000 PHP146.52400 KYD
Обменные курсы Доллар Каймановых островов / Филиппинский песо
1 KYD68.24840 PHP
5 KYD341.24200 PHP
10 KYD682.48400 PHP
20 KYD1364.96800 PHP
50 KYD3412.42000 PHP
100 KYD6824.84000 PHP
250 KYD17062.10000 PHP
500 KYD34124.20000 PHP
1000 KYD68248.40000 PHP
2000 KYD136496.80000 PHP
5000 KYD341242.00000 PHP
10000 KYD682484.00000 PHP