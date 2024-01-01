Filipinler pesosundan Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile PHP → KYD çevirin

1.000 php
14,65 kyd

1.00000 PHP = 0.01465 KYD

17:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11.349450.929351.535980.7946911331.91150.1457.1936
1 CAD0.74104310.6886691.138230.5889987.002111.2645.33076
1 EUR1.076051.4520811.652790.855131433.2161.567.74067
1 AUD0.651050.8785590.60503710.517384867.1497.75194.68339

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Cayman Adaları Doları
1 PHP0.01465 KYD
5 PHP0.07326 KYD
10 PHP0.14652 KYD
20 PHP0.29303 KYD
50 PHP0.73257 KYD
100 PHP1.46515 KYD
250 PHP3.66288 KYD
500 PHP7.32575 KYD
1000 PHP14.65150 KYD
2000 PHP29.30300 KYD
5000 PHP73.25750 KYD
10000 PHP146.51500 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Filipinler Pesosu
1 KYD68.25220 PHP
5 KYD341.26100 PHP
10 KYD682.52200 PHP
20 KYD1365.04400 PHP
50 KYD3412.61000 PHP
100 KYD6825.22000 PHP
250 KYD17063.05000 PHP
500 KYD34126.10000 PHP
1000 KYD68252.20000 PHP
2000 KYD136504.40000 PHP
5000 KYD341261.00000 PHP
10000 KYD682522.00000 PHP