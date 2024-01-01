2.000 Cayman Adaları dolarından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile KYD → PHP çevirin

1,000$ KYD = 71,63₱ PHP

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KYD → PHP çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

PHP
1 KYD → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek71,823271,8232
Düşük70,141767,7339
Ortalama71,125669,5359
Değişim2.08%3.68%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KYD → PHP istatistikleri

KYD → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 71,8232, en düşük 70,1417 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 71,1256 oldu. KYD → PHP kurundaki değişiklik 2.08 değerindeydi.

KYD → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 71,8232, en düşük 67,7339 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 69,5359 oldu. KYD → PHP kurundaki değişiklik 3.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - PHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1821,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,95411,41419,1451,6291,4840,834
1 SGD0,74562,930,707113,5441,1521,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cayman Adaları dolarından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

KYD → INR

KYD → EUR

KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Filipinler Pesosu
1 KYD71,63230 PHP
5 KYD358,16150 PHP
10 KYD716,32300 PHP
20 KYD1.432,64600 PHP
50 KYD3.581,61500 PHP
100 KYD7.163,23000 PHP
250 KYD17.908,07500 PHP
500 KYD35.816,15000 PHP
1000 KYD71.632,30000 PHP
2000 KYD143.264,60000 PHP
5000 KYD358.161,50000 PHP
10000 KYD716.323,00000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Cayman Adaları Doları
1 PHP0,01396 KYD
5 PHP0,06980 KYD
10 PHP0,13960 KYD
20 PHP0,27920 KYD
50 PHP0,69801 KYD
100 PHP1,39602 KYD
250 PHP3,49005 KYD
500 PHP6,98010 KYD
1000 PHP13,96020 KYD
2000 PHP27,92040 KYD
5000 PHP69,80100 KYD
10000 PHP139,60200 KYD