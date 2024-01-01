250 Filipinler pesosundan Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile PHP → KYD çevirin

1,000₱ PHP = 0,01397$ KYD

07:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → KYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KYD
1 PHP → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01430,0148
Düşük0,01390,0139
Ortalama0,01410,0144
Değişim-1.97%-3.67%
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1 PHP → KYD istatistikleri

PHP → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0143, en düşük 0,0139 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0141 oldu. PHP → KYD kurundaki değişiklik -1.97 değerindeydi.

PHP → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0148, en düşük 0,0139 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0144 oldu. PHP → KYD kurundaki değişiklik -3.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - KYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9491,5490,7911.396,78154,6357,243
1 CAD0,7110,6731,0990,561991,222109,7365,14
1 EUR1,0541,48511,6320,8341.472,28162,9957,635
1 AUD0,6460,910,61310,511901,97199,8564,677

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Cayman Adaları Doları
1 PHP0,01397 KYD
5 PHP0,06985 KYD
10 PHP0,13969 KYD
20 PHP0,27938 KYD
50 PHP0,69846 KYD
100 PHP1,39691 KYD
250 PHP3,49228 KYD
500 PHP6,98455 KYD
1000 PHP13,96910 KYD
2000 PHP27,93820 KYD
5000 PHP69,84550 KYD
10000 PHP139,69100 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Filipinler Pesosu
1 KYD71,58660 PHP
5 KYD357,93300 PHP
10 KYD715,86600 PHP
20 KYD1.431,73200 PHP
50 KYD3.579,33000 PHP
100 KYD7.158,66000 PHP
250 KYD17.896,65000 PHP
500 KYD35.793,30000 PHP
1000 KYD71.586,60000 PHP
2000 KYD143.173,20000 PHP
5000 KYD357.933,00000 PHP
10000 KYD715.866,00000 PHP