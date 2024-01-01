20 Cayman Adaları dolarından Filipinler pesosuna
Reel döviz kuru ile KYD → PHP çevirin
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KYD → PHP çevrim grafiği
1 KYD = 71,63230 PHP
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|1 KYD → PHP
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|71,8232
|71,8232
|Düşük
|70,1417
|67,7339
|Ortalama
|71,1256
|69,5359
|Değişim
|2.08%
|3.68%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KYD → PHP istatistikleri
KYD → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 71,8232, en düşük 70,1417 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 71,1256 oldu. KYD → PHP kurundaki değişiklik 2.08 değerindeydi.
KYD → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 71,8232, en düşük 67,7339 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 69,5359 oldu. KYD → PHP kurundaki değişiklik 3.68 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Cayman Adaları dolarından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Filipinler Pesosu
|1 KYD
|71,63230 PHP
|5 KYD
|358,16150 PHP
|10 KYD
|716,32300 PHP
|20 KYD
|1.432,64600 PHP
|50 KYD
|3.581,61500 PHP
|100 KYD
|7.163,23000 PHP
|250 KYD
|17.908,07500 PHP
|500 KYD
|35.816,15000 PHP
|1000 KYD
|71.632,30000 PHP
|2000 KYD
|143.264,60000 PHP
|5000 KYD
|358.161,50000 PHP
|10000 KYD
|716.323,00000 PHP