Филиппинские песо в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте PHP в LKR по реальному обменному курсу

1 000 php
5 688,82 lkr

1.00000 PHP = 5.68882 LKR

Среднерыночный курс в 3:55 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса PHP к LKR

1 мин. назад 1 PHP → 0 LKR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860551.074789.11841.457671.678040.958618.5322
1GBP1.1620511.24885103.561.693881.949961.1139421.5353
1USD0.93050.800737182.9241.356351.56140.89217.2441
1INR0.0112210.009656270.012059210.01635650.01882930.01075680.207951

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for филиппинское песо

PHP в USD

PHP в CAD

PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

PHP в CNY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Филиппинский песо / Шри-Ланкийская рупия
1 PHP5.68882 LKR
5 PHP28.44410 LKR
10 PHP56.88820 LKR
20 PHP113.77640 LKR
50 PHP284.44100 LKR
100 PHP568.88200 LKR
250 PHP1422.20500 LKR
500 PHP2844.41000 LKR
1000 PHP5688.82000 LKR
2000 PHP11377.64000 LKR
5000 PHP28444.10000 LKR
10000 PHP56888.20000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Филиппинский песо
1 LKR0.17578 PHP
5 LKR0.87892 PHP
10 LKR1.75783 PHP
20 LKR3.51566 PHP
50 LKR8.78915 PHP
100 LKR17.57830 PHP
250 LKR43.94575 PHP
500 LKR87.89150 PHP
1000 LKR175.78300 PHP
2000 LKR351.56600 PHP
5000 LKR878.91500 PHP
10000 LKR1757.83000 PHP