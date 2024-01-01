Filipinler pesosundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile PHP → LKR çevirin

1.000 php
5.582,51 lkr

1.00000 PHP = 5.58251 LKR

17:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11.349450.929351.535980.7946911331.91150.1457.1936
1 CAD0.74104310.6886691.138230.5889987.002111.2645.33076
1 EUR1.076051.4520811.652790.855131433.2161.567.74067
1 AUD0.651050.8785590.60503710.517384867.1497.75194.68339

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Sri Lanka Rupisi
1 PHP5.58251 LKR
5 PHP27.91255 LKR
10 PHP55.82510 LKR
20 PHP111.65020 LKR
50 PHP279.12550 LKR
100 PHP558.25100 LKR
250 PHP1395.62750 LKR
500 PHP2791.25500 LKR
1000 PHP5582.51000 LKR
2000 PHP11165.02000 LKR
5000 PHP27912.55000 LKR
10000 PHP55825.10000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Filipinler Pesosu
1 LKR0.17913 PHP
5 LKR0.89566 PHP
10 LKR1.79131 PHP
20 LKR3.58262 PHP
50 LKR8.95655 PHP
100 LKR17.91310 PHP
250 LKR44.78275 PHP
500 LKR89.56550 PHP
1000 LKR179.13100 PHP
2000 LKR358.26200 PHP
5000 LKR895.65500 PHP
10000 LKR1791.31000 PHP