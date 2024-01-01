100 Filipinler pesosundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile PHP → LKR çevirin

1,000₱ PHP = 4,965Sr LKR

07:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → LKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LKR
1 PHP → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,09105,4829
Düşük4,95874,9587
Ortalama5,01655,2012
Değişim-2.43%-6.23%
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1 PHP → LKR istatistikleri

PHP → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,0910, en düşük 4,9587 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,0165 oldu. PHP → LKR kurundaki değişiklik -2.43 değerindeydi.

PHP → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,4829, en düşük 4,9587 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,2012 oldu. PHP → LKR kurundaki değişiklik -6.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9491,5480,7911.396,64154,6257,244
1 CAD0,7110,6731,0980,562991,193109,7375,141
1 EUR1,0541,48611,6320,8341.472,48163,027,638
1 AUD0,6460,9110,61310,511902,50999,9194,681

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Sri Lanka Rupisi
1 PHP4,96517 LKR
5 PHP24,82585 LKR
10 PHP49,65170 LKR
20 PHP99,30340 LKR
50 PHP248,25850 LKR
100 PHP496,51700 LKR
250 PHP1.241,29250 LKR
500 PHP2.482,58500 LKR
1000 PHP4.965,17000 LKR
2000 PHP9.930,34000 LKR
5000 PHP24.825,85000 LKR
10000 PHP49.651,70000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Filipinler Pesosu
1 LKR0,20140 PHP
5 LKR1,00702 PHP
10 LKR2,01403 PHP
20 LKR4,02806 PHP
50 LKR10,07015 PHP
100 LKR20,14030 PHP
250 LKR50,35075 PHP
500 LKR100,70150 PHP
1000 LKR201,40300 PHP
2000 LKR402,80600 PHP
5000 LKR1.007,01500 PHP
10000 LKR2.014,03000 PHP