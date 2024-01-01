2.000 Sri Lanka rupisinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile LKR → PHP çevirin

2.000 lkr
385,98 php

1,000Sr LKR = 0,1930₱ PHP

07:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,19390,1950
Düşük0,19170,1905
Ortalama0,19280,1930
Değişim-0.50%0.36%
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1 LKR → PHP istatistikleri

LKR → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1939, en düşük 0,1917 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1928 oldu. LKR → PHP kurundaki değişiklik -0.50 değerindeydi.

LKR → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1950, en düşük 0,1905 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1930 oldu. LKR → PHP kurundaki değişiklik 0.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7211,5310,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56660,5861,1080,670,9682,658
1 GBP1,2791,7681107,1091,9581,1841,7114,699
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Filipinler Pesosu
1 LKR0,19299 PHP
5 LKR0,96496 PHP
10 LKR1,92991 PHP
20 LKR3,85982 PHP
50 LKR9,64955 PHP
100 LKR19,29910 PHP
250 LKR48,24775 PHP
500 LKR96,49550 PHP
1000 LKR192,99100 PHP
2000 LKR385,98200 PHP
5000 LKR964,95500 PHP
10000 LKR1.929,91000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Sri Lanka Rupisi
1 PHP5,18158 LKR
5 PHP25,90790 LKR
10 PHP51,81580 LKR
20 PHP103,63160 LKR
50 PHP259,07900 LKR
100 PHP518,15800 LKR
250 PHP1.295,39500 LKR
500 PHP2.590,79000 LKR
1000 PHP5.181,58000 LKR
2000 PHP10.363,16000 LKR
5000 PHP25.907,90000 LKR
10000 PHP51.815,80000 LKR