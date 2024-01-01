20 филиппинских песо в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте PHP в LKR по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = Sr5,003 LKR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к LKR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LKR
1 PHP в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5,11385,4829
Низкий4,97514,9751
В среднем5,04725,2246
Изменение-2.15%-4.23%
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Соотношение 1 PHP к LKR

За последние 30 дней максимальный курс PHP к LKR составил 5,1138, а минимальный — 4,9751. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,0472. Изменение курса PHP к LKR в процентном соотношении составило -2.15.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к LKR составил 5,4829, а минимальный — 4,9751. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,2246. Изменение курса PHP к LKR в процентном соотношении составило -4.23.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

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PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

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PHP в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Шри-Ланкийская рупия
1 PHP5,00257 LKR
5 PHP25,01285 LKR
10 PHP50,02570 LKR
20 PHP100,05140 LKR
50 PHP250,12850 LKR
100 PHP500,25700 LKR
250 PHP1 250,64250 LKR
500 PHP2 501,28500 LKR
1000 PHP5 002,57000 LKR
2000 PHP10 005,14000 LKR
5000 PHP25 012,85000 LKR
10000 PHP50 025,70000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Филиппинский песо
1 LKR0,19990 PHP
5 LKR0,99949 PHP
10 LKR1,99897 PHP
20 LKR3,99794 PHP
50 LKR9,99485 PHP
100 LKR19,98970 PHP
250 LKR49,97425 PHP
500 LKR99,94850 PHP
1000 LKR199,89700 PHP
2000 LKR399,79400 PHP
5000 LKR999,48500 PHP
10000 LKR1 998,97000 PHP