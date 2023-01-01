Филиппинские песо в угандийские шиллинги

Сконвертируйте PHP в UGX по реальному обменному курсу

1 000 php
65 660 ugx

1.00000 PHP = 65.65970 UGX

Среднерыночный курс в 4:1 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса PHP к UGX

1 мин. назад 1 PHP → 0 UGX
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86061.074789.12271.457781.678170.958618.5331
1GBP1.1619811.2488103.561.693931.950031.1138721.5354
1USD0.93050.800769182.9281.356451.561520.891917.2449
1INR0.01122050.009656190.012058710.0163570.01882990.01075510.20795

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в угандийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for филиппинское песо

PHP в USD

PHP в CAD

PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

PHP в CNY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Филиппинский песо / Угандийский шиллинг
1 PHP65.65970 UGX
5 PHP328.29850 UGX
10 PHP656.59700 UGX
20 PHP1313.19400 UGX
50 PHP3282.98500 UGX
100 PHP6565.97000 UGX
250 PHP16414.92500 UGX
500 PHP32829.85000 UGX
1000 PHP65659.70000 UGX
2000 PHP131319.40000 UGX
5000 PHP328298.50000 UGX
10000 PHP656597.00000 UGX
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Филиппинский песо
1 UGX0.01523 PHP
5 UGX0.07615 PHP
10 UGX0.15230 PHP
20 UGX0.30460 PHP
50 UGX0.76150 PHP
100 UGX1.52300 PHP
250 UGX3.80750 PHP
500 UGX7.61500 PHP
1000 UGX15.23000 PHP
2000 UGX30.46000 PHP
5000 UGX76.15000 PHP
10000 UGX152.30000 PHP