Филиппинские песо в исландские кроны

Сконвертируйте PHP в ISK по реальному обменному курсу

1 000 php
2 360,50 isk

1.00000 PHP = 2.36050 ISK

Среднерыночный курс в 3:53 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса PHP к ISK

1 мин. назад 1 PHP → 0 ISK
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86061.074789.11731.457671.677910.958618.5318
1GBP1.1619811.2488103.5541.693811.949731.1138721.5339
1USD0.93050.800769182.9231.356351.561280.89217.2437
1INR0.01122120.009656770.012059410.01635670.01882810.0107570.207948

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for филиппинское песо

PHP в USD

PHP в CAD

PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

PHP в CNY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Филиппинский песо / Исландская крона
1 PHP2.36050 ISK
5 PHP11.80250 ISK
10 PHP23.60500 ISK
20 PHP47.21000 ISK
50 PHP118.02500 ISK
100 PHP236.05000 ISK
250 PHP590.12500 ISK
500 PHP1180.25000 ISK
1000 PHP2360.50000 ISK
2000 PHP4721.00000 ISK
5000 PHP11802.50000 ISK
10000 PHP23605.00000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Филиппинский песо
1 ISK0.42364 PHP
5 ISK2.11819 PHP
10 ISK4.23638 PHP
20 ISK8.47276 PHP
50 ISK21.18190 PHP
100 ISK42.36380 PHP
250 ISK105.90950 PHP
500 ISK211.81900 PHP
1000 ISK423.63800 PHP
2000 ISK847.27600 PHP
5000 ISK2118.19000 PHP
10000 ISK4236.38000 PHP