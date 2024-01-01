5 исландских крон в филиппинские песо

Сконвертируйте ISK в PHP по реальному обменному курсу

5 isk
2,12 php

kr1,000 ISK = ₱0,4245 PHP

Среднерыночный курс в 20:59
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1 ISK в PHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,42680,4284
Низкий0,42130,4071
В среднем0,42380,4195
Изменить0.56%4.17%
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Соотношение 1 ISK к PHP

За последние 30 дней максимальный курс ISK к PHP составил 0,4268, а минимальный — 0,4213. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4238. Изменение курса ISK к PHP в процентном соотношении составило 0.56.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к PHP составил 0,4284, а минимальный — 0,4071. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4195. Изменение курса ISK к PHP в процентном соотношении составило 4.17.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в филиппинские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и PHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в PHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Филиппинский песо
1 ISK0,42451 PHP
5 ISK2,12254 PHP
10 ISK4,24508 PHP
20 ISK8,49016 PHP
50 ISK21,22540 PHP
100 ISK42,45080 PHP
250 ISK106,12700 PHP
500 ISK212,25400 PHP
1000 ISK424,50800 PHP
2000 ISK849,01600 PHP
5000 ISK2 122,54000 PHP
10000 ISK4 245,08000 PHP
Обменные курсы Филиппинский песо / Исландская крона
1 PHP2,35567 ISK
5 PHP11,77835 ISK
10 PHP23,55670 ISK
20 PHP47,11340 ISK
50 PHP117,78350 ISK
100 PHP235,56700 ISK
250 PHP588,91750 ISK
500 PHP1 177,83500 ISK
1000 PHP2 355,67000 ISK
2000 PHP4 711,34000 ISK
5000 PHP11 778,35000 ISK
10000 PHP23 556,70000 ISK