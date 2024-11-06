История обменного курса дирхам ОАЭ–австралийские доллары

Обменный курс дирхама ОАЭ/австралийские доллары сейчас составляет 0,414, отражая изменение в размере 1.107% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.366% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/австралийские доллары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,418, и минимумом, равным 0,407, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.728%.