История обменного курса австралийский доллар–дирхамы ОАЭ

Обменный курс австралийских доллара/дирхамы ОАЭ сейчас составляет 2,415, отражая изменение в размере -1.423% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.215% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/дирхамы ОАЭ колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 2,456, и минимумом, равным 2,395, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.723%.