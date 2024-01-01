5 000 дирхамов ОАЭ в евро

Сконвертируйте AED в EUR по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = €0,2540 EUR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к EUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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EUR
1 AED в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,25400,2540
Низкий0,24890,2433
В среднем0,25100,2475
Изменение2.00%1.81%
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Соотношение 1 AED к EUR

За последние 30 дней максимальный курс AED к EUR составил 0,2540, а минимальный — 0,2489. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2510. Изменение курса AED к EUR в процентном соотношении составило 2.00.

За последние 90 дней максимальный курс AED к EUR составил 0,2540, а минимальный — 0,2433. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2475. Изменение курса AED к EUR в процентном соотношении составило 1.81.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Евро
1 AED0,25400 EUR
5 AED1,26998 EUR
10 AED2,53995 EUR
20 AED5,07990 EUR
50 AED12,69975 EUR
100 AED25,39950 EUR
250 AED63,49875 EUR
500 AED126,99750 EUR
1000 AED253,99500 EUR
2000 AED507,99000 EUR
5000 AED1 269,97500 EUR
10000 AED2 539,95000 EUR
Обменные курсы Евро / Дирхам ОАЭ
1 EUR3,93709 AED
5 EUR19,68545 AED
10 EUR39,37090 AED
20 EUR78,74180 AED
50 EUR196,85450 AED
100 EUR393,70900 AED
250 EUR984,27250 AED
500 EUR1 968,54500 AED
1000 EUR3 937,09000 AED
2000 EUR7 874,18000 AED
5000 EUR19 685,45000 AED
10000 EUR39 370,90000 AED