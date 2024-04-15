100 Türk lirasından Euroya

Reel döviz kuru ile TRY → EUR çevirin

100 try
2,90 eur

1,000 TRY = 0,02903 EUR

01:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9390,803277,883,5131,3773,67247,561
1 EUR1,06410,855295,70488,8951,4663,90950,626
1 GBP1,2451,1691345,819103,9611,7144,57259,206
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,171

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Euro
1 TRY0,02903 EUR
5 TRY0,14517 EUR
10 TRY0,29033 EUR
20 TRY0,58066 EUR
50 TRY1,45166 EUR
100 TRY2,90332 EUR
250 TRY7,25830 EUR
500 TRY14,51660 EUR
1000 TRY29,03320 EUR
2000 TRY58,06640 EUR
5000 TRY145,16600 EUR
10000 TRY290,33200 EUR
Çevrim kurları Euro / Türk Lirası
1 EUR34,44340 TRY
5 EUR172,21700 TRY
10 EUR344,43400 TRY
20 EUR688,86800 TRY
50 EUR1.722,17000 TRY
100 EUR3.444,34000 TRY
250 EUR8.610,85000 TRY
500 EUR17.221,70000 TRY
1000 EUR34.443,40000 TRY
2000 EUR68.886,80000 TRY
5000 EUR172.217,00000 TRY
10000 EUR344.434,00000 TRY