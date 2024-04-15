500 Türk lirasından Euroya

Reel döviz kuru ile TRY → EUR çevirin

500 try
14,52 eur

1,000 TRY = 0,02903 EUR

01:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,940,803277,883,471,3773,67247,564
1 EUR1,06410,855295,6988,8451,4663,90950,627
1 GBP1,2451,1691345,792103,8991,7144,57159,205
1 PKR0,0040,0030,00310,30,0050,0130,171

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Euro
1 TRY0,02903 EUR
5 TRY0,14517 EUR
10 TRY0,29035 EUR
20 TRY0,58069 EUR
50 TRY1,45173 EUR
100 TRY2,90345 EUR
250 TRY7,25863 EUR
500 TRY14,51725 EUR
1000 TRY29,03450 EUR
2000 TRY58,06900 EUR
5000 TRY145,17250 EUR
10000 TRY290,34500 EUR
Çevrim kurları Euro / Türk Lirası
1 EUR34,44170 TRY
5 EUR172,20850 TRY
10 EUR344,41700 TRY
20 EUR688,83400 TRY
50 EUR1.722,08500 TRY
100 EUR3.444,17000 TRY
250 EUR8.610,42500 TRY
500 EUR17.220,85000 TRY
1000 EUR34.441,70000 TRY
2000 EUR68.883,40000 TRY
5000 EUR172.208,50000 TRY
10000 EUR344.417,00000 TRY