История обменного курса евро–египетские фунты

Обменный курс евро/египетские фунты сейчас составляет 52,672, отражая изменение в размере -0.141% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.779% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/египетские фунты колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 52,774, и минимумом, равным 52,137, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.527% увеличение стоимости.