100 دولار كندي إلى روبية إندونيسية

تحويل CAD إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

100 cad
1,198,790 idr

C$1.000 CAD = Rp11,990 IDR

Mid-market exchange rate at 09:57
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.4760.9330.79279.321.5047.2658.815
1 INR0.01210.0110.0093.3460.0180.0870.705
1 EUR1.07289.51210.847299.5151.6127.78563.067
1 GBP1.267105.7271.1811353.7731.9049.19574.492

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار كندي

CAD إلى USD

CAD إلى INR

CAD إلى EUR

CAD إلى GBP

CAD إلى PKR

CAD إلى AUD

CAD إلى CNY

CAD إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار كندي / الروبية الإندونيسية
1 CAD١١٬٩٨٧٫٩٠٠٠٠ IDR
5 CAD٥٩٬٩٣٩٫٥٠٠٠٠ IDR
10 CAD١١٩٬٨٧٩٫٠٠٠٠٠ IDR
20 CAD٢٣٩٬٧٥٨٫٠٠٠٠٠ IDR
50 CAD٥٩٩٬٣٩٥٫٠٠٠٠٠ IDR
100 CAD١٬١٩٨٬٧٩٠٫٠٠٠٠٠ IDR
250 CAD٢٬٩٩٦٬٩٧٥٫٠٠٠٠٠ IDR
500 CAD٥٬٩٩٣٬٩٥٠٫٠٠٠٠٠ IDR
1000 CAD١١٬٩٨٧٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
2000 CAD٢٣٬٩٧٥٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
5000 CAD٥٩٬٩٣٩٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
10000 CAD١١٩٬٨٧٩٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار كندي
1 IDR٠٫٠٠٠٠٨ CAD
5 IDR٠٫٠٠٠٤٢ CAD
10 IDR٠٫٠٠٠٨٣ CAD
20 IDR٠٫٠٠١٦٧ CAD
50 IDR٠٫٠٠٤١٧ CAD
100 IDR٠٫٠٠٨٣٤ CAD
250 IDR٠٫٠٢٠٨٥ CAD
500 IDR٠٫٠٤١٧١ CAD
1000 IDR٠٫٠٨٣٤٢ CAD
2000 IDR٠٫١٦٦٨٤ CAD
5000 IDR٠٫٤١٧٠٩ CAD
10000 IDR٠٫٨٣٤١٨ CAD