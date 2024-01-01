100 ألف روبية هندية إلى روبية إندونيسية

تحويل INR إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

100,000 inr
19,681,000 idr

₹1.000 INR = Rp196.8 IDR

Mid-market exchange rate at 05:24
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.506279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5771.1203.980.989
1 EUR1.071.46513.9280.8461.611298.7471.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0480.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / الروبية الإندونيسية
1 INR١٩٦٫٨١٠٠٠ IDR
5 INR٩٨٤٫٠٥٠٠٠ IDR
10 INR١٬٩٦٨٫١٠٠٠٠ IDR
20 INR٣٬٩٣٦٫٢٠٠٠٠ IDR
50 INR٩٬٨٤٠٫٥٠٠٠٠ IDR
100 INR١٩٬٦٨١٫٠٠٠٠٠ IDR
250 INR٤٩٬٢٠٢٫٥٠٠٠٠ IDR
300 INR٥٩٬٠٤٣٫٠٠٠٠٠ IDR
500 INR٩٨٬٤٠٥٫٠٠٠٠٠ IDR
600 INR١١٨٬٠٨٦٫٠٠٠٠٠ IDR
1000 INR١٩٦٬٨١٠٫٠٠٠٠٠ IDR
2000 INR٣٩٣٬٦٢٠٫٠٠٠٠٠ IDR
5000 INR٩٨٤٬٠٥٠٫٠٠٠٠٠ IDR
10000 INR١٬٩٦٨٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
25000 INR٤٬٩٢٠٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ IDR
50000 INR٩٬٨٤٠٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
100000 INR١٩٬٦٨١٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
1000000 INR١٩٦٬٨١٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
1000000000 INR١٩٦٬٨١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الروبية الهندية
1 IDR٠٫٠٠٥٠٨ INR
5 IDR٠٫٠٢٥٤١ INR
10 IDR٠٫٠٥٠٨١ INR
20 IDR٠٫١٠١٦٢ INR
50 IDR٠٫٢٥٤٠٥ INR
100 IDR٠٫٥٠٨١٠ INR
250 IDR١٫٢٧٠٢٦ INR
500 IDR٢٫٥٤٠٥٢ INR
1000 IDR٥٫٠٨١٠٣ INR
2000 IDR١٠٫١٦٢٠٦ INR
5000 IDR٢٥٫٤٠٥١٥ INR
10000 IDR٥٠٫٨١٠٣٠ INR