1 دولار أمريكي إلى روبية إندونيسية

تحويل USD إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1 usd
16,450 idr

$1.000 USD = Rp16,450 IDR

Mid-market exchange rate at 07:51
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64111.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7050.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.4360.961116.5410.6830.5775.29713.218

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / الروبية الإندونيسية
1 USD١٦٬٤٥٠٫٠٠٠٠٠ IDR
5 USD٨٢٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ IDR
10 USD١٦٤٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
20 USD٣٢٩٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
50 USD٨٢٢٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
100 USD١٬٦٤٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
250 USD٤٬١١٢٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
500 USD٨٬٢٢٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
1000 USD١٦٬٤٥٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
2000 USD٣٢٬٩٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
5000 USD٨٢٬٢٥٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
10000 USD١٦٤٬٥٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار أمريكي
1 IDR٠٫٠٠٠٠٦ USD
5 IDR٠٫٠٠٠٣٠ USD
10 IDR٠٫٠٠٠٦١ USD
20 IDR٠٫٠٠١٢٢ USD
50 IDR٠٫٠٠٣٠٤ USD
100 IDR٠٫٠٠٦٠٨ USD
250 IDR٠٫٠١٥٢٠ USD
500 IDR٠٫٠٣٠٤٠ USD
1000 IDR٠٫٠٦٠٧٩ USD
2000 IDR٠٫١٢١٥٨ USD
5000 IDR٠٫٣٠٣٩٥ USD
10000 IDR٠٫٦٠٧٩٠ USD