تحويل INR إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

50 روبية هندية إلى دولار أمريكي

50 inr
0.60 usd

₹1.000 INR = $0.01197 USD

Mid-market exchange rate at 04:08
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.370.9353.6730.7911.507279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.1203.9350.989
1 EUR1.0691.46413.9270.8461.612298.6491.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار أمريكي
1 INR٠٫٠١١٩٧ USD
5 INR٠٫٠٥٩٨٦ USD
10 INR٠٫١١٩٧٢ USD
20 INR٠٫٢٣٩٤٣ USD
50 INR٠٫٥٩٨٥٩ USD
100 INR١٫١٩٧١٧ USD
250 INR٢٫٩٩٢٩٣ USD
300 INR٣٫٥٩١٥١ USD
500 INR٥٫٩٨٥٨٥ USD
600 INR٧٫١٨٣٠٢ USD
1000 INR١١٫٩٧١٧٠ USD
2000 INR٢٣٫٩٤٣٤٠ USD
5000 INR٥٩٫٨٥٨٥٠ USD
10000 INR١١٩٫٧١٧٠٠ USD
25000 INR٢٩٩٫٢٩٢٥٠ USD
50000 INR٥٩٨٫٥٨٥٠٠ USD
100000 INR١٬١٩٧٫١٧٠٠٠ USD
1000000 INR١١٬٩٧١٫٧٠٠٠٠ USD
1000000000 INR١١٬٩٧١٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / الروبية الهندية
1 USD٨٣٫٥٣٠٣٠ INR
5 USD٤١٧٫٦٥١٥٠ INR
10 USD٨٣٥٫٣٠٣٠٠ INR
20 USD١٬٦٧٠٫٦٠٦٠٠ INR
50 USD٤٬١٧٦٫٥١٥٠٠ INR
100 USD٨٬٣٥٣٫٠٣٠٠٠ INR
250 USD٢٠٬٨٨٢٫٥٧٥٠٠ INR
500 USD٤١٬٧٦٥٫١٥٠٠٠ INR
1000 USD٨٣٬٥٣٠٫٣٠٠٠٠ INR
2000 USD١٦٧٬٠٦٠٫٦٠٠٠٠ INR
5000 USD٤١٧٬٦٥١٫٥٠٠٠٠ INR
10000 USD٨٣٥٬٣٠٣٫٠٠٠٠٠ INR