ألف ليو روماني إلى فورنت مجري
تحويل RON إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
Loading
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ليو روماني إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for ليوس الروماني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Romanian Leu / Hungarian Forint
|1 RON
|76.51550 HUF
|5 RON
|382.57750 HUF
|10 RON
|765.15500 HUF
|20 RON
|1530.31000 HUF
|50 RON
|3825.77500 HUF
|100 RON
|7651.55000 HUF
|250 RON
|19128.87500 HUF
|500 RON
|38257.75000 HUF
|1000 RON
|76515.50000 HUF
|2000 RON
|153031.00000 HUF
|5000 RON
|382577.50000 HUF
|10000 RON
|765155.00000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Romanian Leu
|2000 HUF
|26.13840 RON
|5000 HUF
|65.34600 RON
|10000 HUF
|130.69200 RON
|15000 HUF
|196.03800 RON
|20000 HUF
|261.38400 RON
|30000 HUF
|392.07600 RON
|40000 HUF
|522.76800 RON
|50000 HUF
|653.46000 RON
|60000 HUF
|784.15200 RON
|100000 HUF
|1306.92000 RON
|150000 HUF
|1960.38000 RON
|200000 HUF
|2613.84000 RON