ألف ليو روماني إلى فورنت مجري

تحويل RON إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 ron
76516 huf

1.00000 RON = 76.51550 HUF

Mid-market exchange rate at 14:29
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.9311.366451.537990.8068091.349850.8983583.2211
1EUR1.074111.46771.651950.86661.449870.9649589.3878
1CAD0.7318230.68133611.125540.5904420.9878520.65743360.9031
1AUD0.65020.6053440.88846610.5245880.8776720.58410754.1104

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / Hungarian Forint
1 RON76.51550 HUF
5 RON382.57750 HUF
10 RON765.15500 HUF
20 RON1530.31000 HUF
50 RON3825.77500 HUF
100 RON7651.55000 HUF
250 RON19128.87500 HUF
500 RON38257.75000 HUF
1000 RON76515.50000 HUF
2000 RON153031.00000 HUF
5000 RON382577.50000 HUF
10000 RON765155.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Romanian Leu
2000 HUF26.13840 RON
5000 HUF65.34600 RON
10000 HUF130.69200 RON
15000 HUF196.03800 RON
20000 HUF261.38400 RON
30000 HUF392.07600 RON
40000 HUF522.76800 RON
50000 HUF653.46000 RON
60000 HUF784.15200 RON
100000 HUF1306.92000 RON
150000 HUF1960.38000 RON
200000 HUF2613.84000 RON