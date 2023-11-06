10 ليو روماني إلى فورنت مجري

تحويل RON إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٠ ron
٧٦٥ huf

1.00000 RON = 76.53260 HUF

Mid-market exchange rate at 14:28
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931051.366451.537990.8068421.34990.898483.2253
1EUR1.0740511.467641.651880.86671.449860.9649589.3881
1CAD0.7318230.68136811.125540.5904660.9878880.6574760.9062
1AUD0.65020.6053720.88846610.5246090.8777050.5841454.1131

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / Hungarian Forint
1 RON76.53260 HUF
5 RON382.66300 HUF
10 RON765.32600 HUF
20 RON1530.65200 HUF
50 RON3826.63000 HUF
100 RON7653.26000 HUF
250 RON19133.15000 HUF
500 RON38266.30000 HUF
1000 RON76532.60000 HUF
2000 RON153065.20000 HUF
5000 RON382663.00000 HUF
10000 RON765326.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Romanian Leu
2000 HUF26.13260 RON
5000 HUF65.33150 RON
10000 HUF130.66300 RON
15000 HUF195.99450 RON
20000 HUF261.32600 RON
30000 HUF391.98900 RON
40000 HUF522.65200 RON
50000 HUF653.31500 RON
60000 HUF783.97800 RON
100000 HUF1306.63000 RON
150000 HUF1959.94500 RON
200000 HUF2613.26000 RON