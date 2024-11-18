500 Romanya leyinden Macar forintine
Reel döviz kuru ile RON → HUF çevirin
RON → HUF çevrim grafiği
1 RON = 81,69200 HUF
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|1 RON → HUF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|82,5636
|82,5636
|Düşük
|80,4555
|78,8979
|Ortalama
|81,6251
|80,3059
|Değişim
|1.53%
|3.36%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 RON → HUF istatistikleri
RON → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 82,5636, en düşük 80,4555 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 81,6251 oldu. RON → HUF kurundaki değişiklik 1.53 değerindeydi.
RON → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 82,5636, en düşük 78,8979 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 80,3059 oldu. RON → HUF kurundaki değişiklik 3.36 değerindeydi.
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Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük bir sırrı var. Haberiniz olmadan sizi daha fazla ücretlendirmek için döviz kurlarına gizliden fiyat koyuyorlar. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirmiş oluyorlar.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Size gerçek kuru veririz. Kur ve ücretimizi diğer rakiplerle karşılaştırın, farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Romanya leyinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Rumen Leyi / Macar Forinti
|1 RON
|81,69200 HUF
|5 RON
|408,46000 HUF
|10 RON
|816,92000 HUF
|20 RON
|1.633,84000 HUF
|50 RON
|4.084,60000 HUF
|100 RON
|8.169,20000 HUF
|250 RON
|20.423,00000 HUF
|500 RON
|40.846,00000 HUF
|1000 RON
|81.692,00000 HUF
|2000 RON
|163.384,00000 HUF
|5000 RON
|408.460,00000 HUF
|10000 RON
|816.920,00000 HUF
|Çevrim kurları Macar Forinti / Rumen Leyi
|2000 HUF
|24,48220 RON
|5000 HUF
|61,20550 RON
|10000 HUF
|122,41100 RON
|15000 HUF
|183,61650 RON
|20000 HUF
|244,82200 RON
|30000 HUF
|367,23300 RON
|40000 HUF
|489,64400 RON
|50000 HUF
|612,05500 RON
|60000 HUF
|734,46600 RON
|100000 HUF
|1.224,11000 RON
|150000 HUF
|1.836,16500 RON
|200000 HUF
|2.448,22000 RON