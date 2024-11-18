100 Romanya leyinden Macar forintine

Reel döviz kuru ile RON → HUF çevirin

1,000L RON = 81,69Ft HUF

22:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → HUF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HUF
1 RON → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek82,563682,5636
Düşük80,455578,8979
Ortalama81,625280,3059
Değişim1.54%3.37%
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1 RON → HUF istatistikleri

RON → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 82,5636, en düşük 80,4555 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 81,6252 oldu. RON → HUF kurundaki değişiklik 1.54 değerindeydi.

RON → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 82,5636, en düşük 78,8979 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 80,3059 oldu. RON → HUF kurundaki değişiklik 3.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - HUF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,404
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,451
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,209
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,913

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Macar Forinti
1 RON81,68950 HUF
5 RON408,44750 HUF
10 RON816,89500 HUF
20 RON1.633,79000 HUF
50 RON4.084,47500 HUF
100 RON8.168,95000 HUF
250 RON20.422,37500 HUF
500 RON40.844,75000 HUF
1000 RON81.689,50000 HUF
2000 RON163.379,00000 HUF
5000 RON408.447,50000 HUF
10000 RON816.895,00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Rumen Leyi
2000 HUF24,48300 RON
5000 HUF61,20750 RON
10000 HUF122,41500 RON
15000 HUF183,62250 RON
20000 HUF244,83000 RON
30000 HUF367,24500 RON
40000 HUF489,66000 RON
50000 HUF612,07500 RON
60000 HUF734,49000 RON
100000 HUF1.224,15000 RON
150000 HUF1.836,22500 RON
200000 HUF2.448,30000 RON