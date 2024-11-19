250 Romanya leyinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile RON → SGD çevirin

1,000L RON = 0,2850S$ SGD

00:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → SGD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SGD
1 RON → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,28890,2927
Düşük0,28420,2842
Ortalama0,28670,2882
Değişim-0.43%-2.59%
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1 RON → SGD istatistikleri

RON → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2889, en düşük 0,2842 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2867 oldu. RON → SGD kurundaki değişiklik -0.43 değerindeydi.

RON → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2927, en düşük 0,2842 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2882 oldu. RON → SGD kurundaki değişiklik -2.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - SGD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,396
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,396
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,18
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,887

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Singapur Doları
1 RON0,28502 SGD
5 RON1,42509 SGD
10 RON2,85018 SGD
20 RON5,70036 SGD
50 RON14,25090 SGD
100 RON28,50180 SGD
250 RON71,25450 SGD
500 RON142,50900 SGD
1000 RON285,01800 SGD
2000 RON570,03600 SGD
5000 RON1.425,09000 SGD
10000 RON2.850,18000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Rumen Leyi
1 SGD3,50856 RON
5 SGD17,54280 RON
10 SGD35,08560 RON
20 SGD70,17120 RON
50 SGD175,42800 RON
100 SGD350,85600 RON
250 SGD877,14000 RON
500 SGD1.754,28000 RON
1000 SGD3.508,56000 RON
2000 SGD7.017,12000 RON
5000 SGD17.542,80000 RON
10000 SGD35.085,60000 RON