Romanya leyinden Singapur dolarına Geçmiş Döviz Kurları

Romanya leyinden Singapur dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Romanya leyinden (RON) Singapur dolarına (SGD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RON - SGD için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1,000L RON = 0,2850S$ SGD

19 Kas 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → SGD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SGD

Rumen leyi → Singapur doları döviz kuru geçmişi

Bugünün Rumen leyi Singapur dolarına döviz kuru şu anda 0,285, dünden bu yana %0.278 değerinde değişti. Rumen leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.218 düşüşle görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Rumen leyi Singapur dolarına döviz kuru en yüksek değeri 0,286 (13-11-2024) ile en düşük değeri 0,284 (17-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.169 düşüş ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.

19 Kasım 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,396
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,396
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,18
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,887

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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