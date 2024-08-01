Romanya leyinden CFA Frangı BCEAO'ya Geçmiş Döviz Kurları
Romanya leyinden CFA Frangı BCEAO'ya geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Romanya leyinden (RON) CFA Frangı BCEAO'ya (XOF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RON - XOF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Rumen leyi → CFA frankı BCEAO döviz kuru geçmişi
Bugünün Rumen leyi CFA Frangı BCEAO'ya döviz kuru şu anda 131,836, dünden bu yana %0.001 değerinde değişti. Rumen leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.138 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rumen leyi CFA Frangı BCEAO'ya döviz kuru en yüksek değeri 132,021 (26-07-2024) ile en düşük değeri 131,803 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.031 düşüş ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Romanya leyinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.