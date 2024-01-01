100 CFA Frangı BCEAO'dan Macar forintine

Reel döviz kuru ile XOF → HUF çevirin

1,000CFA XOF = 0,6202Ft HUF

10:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → HUF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HUF
1 XOF → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,62640,6264
Düşük0,61010,5984
Ortalama0,61950,6093
Değişim1.58%3.59%
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1 XOF → HUF istatistikleri

XOF → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6264, en düşük 0,6101 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6195 oldu. XOF → HUF kurundaki değişiklik 1.58 değerindeydi.

XOF → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6264, en düşük 0,5984 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6093 oldu. XOF → HUF kurundaki değişiklik 3.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - HUF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9471,5399,9951,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1961,94512,6281,6922.179,54
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,1290,9551.230,4
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5571,4151.822,08

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Macar Forinti
1 XOF0,62025 HUF
5 XOF3,10125 HUF
10 XOF6,20249 HUF
20 XOF12,40498 HUF
50 XOF31,01245 HUF
100 XOF62,02490 HUF
250 XOF155,06225 HUF
500 XOF310,12450 HUF
1000 XOF620,24900 HUF
2000 XOF1.240,49800 HUF
5000 XOF3.101,24500 HUF
10000 XOF6.202,49000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / CFA Frangı BCEAO
2000 HUF3.224,50000 XOF
5000 HUF8.061,25000 XOF
10000 HUF16.122,50000 XOF
15000 HUF24.183,75000 XOF
20000 HUF32.245,00000 XOF
30000 HUF48.367,50000 XOF
40000 HUF64.490,00000 XOF
50000 HUF80.612,50000 XOF
60000 HUF96.735,00000 XOF
100000 HUF161.225,00000 XOF
150000 HUF241.837,50000 XOF
200000 HUF322.450,00000 XOF